Принц Гарри и Меган Маркл заключили соглашение с Netflix

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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заключили соглашение с сервисом Netflix на несколько лет, сообщает New York Times.

В его рамках они будут участвовать в создании документальных и художественных фильмов, а также в постановках и программах для детей. Гарри и Меган, комментируя соглашение, сообщили, что для них важно создавать материал, который не только информирует зрителей, но и дает им надежду.

"Для нас как молодых родителей также важно создание вдохновляющих семейных программ", – рассказала пара, добавив, что популярность Netflix позволит поделиться с широкой аудиторией материалами, которые способны оказать влияние и побудить к действиям.

В настоящий момент гонорар Гарри и Маркл не известен. Сообщается, что Netflix в условиях высокой конкуренции пытается ориентироваться на семейные программы. В то же время пара уже работает над мультипликационной серией, которая рассчитана на женскую аудиторию.

Ранее стало известно, что Гарри и Меган желают сняться в сериале. Сообщалось, что картина будет посвящена темам прав женщин и массового неравенства. Основную работу пара будет выполнять в качестве продюсеров, однако они появятся в одном из эпизодов.