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Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Принц Гарри неаккуратно пошутил про возраст Меган Маркл на фоне слухов о ее беременности, сообщает "Дни.ру".
Несколько дней назад супружеская пара разговаривала по видеосвязи с участниками благотворительного фонда стран Ближнего содружества. Герцог обратился к ним со словами, что только от молодежи зависит будущее мира. "А я вот чувствую, что старею, ведь мне уже 35 лет", – добавил Гарри.
Тогда в беседу вмешалась Маркл, которая напомнила мужу, что старше его. Она в шутку задалась вопросом, что делать ей, если даже ее муж чувствует себя немолодым.
7 июля СМИ сообщили о второй беременности супруги принца Гарри. По слухам, 38-летняя Маркл начала покупать вещи для будущего малыша. Также утверждается, что она сообщила радостную новость королевской семье. Пока эта информация официально не подтверждена.
Принц Гарри и Меган Маркл вместе со своим годовалым сыном Арчи Маунтбеттен-Виндзором проживают в калифорнийском особняке. Они отказались от королевских обязанностей в январе этого года.
31 марта супруги официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. Тогда возлюбленные приступили к активному поиску работы. У Маркл были планы на работу в кинематографе.
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