Принц Гарри и Меган Маркл купили голливудский особняк – СМИ

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Принц Гарри и Меган Маркл спустя несколько недель после отказа от королевских полномочий купили себе дом. Недвижимость они приобрели в Калифорнии, сообщает портал "Дни.ру".

Предполагается, что на переезде в Лос-Анджелес настояла герцогиня Сассекская, поскольку там живет ее мать.

По некоторым данным, принц Гарри и Маркл купили особняк, ранее принадлежавший известным голливудским актерам. Отмечается, что предыдущим хозяином дома ранее являлся Дэвид Духовны, а после – Мел Гибсон.

Приобретенная семьей принца Уэльского усадьба раскинулась на 600 квадратных метров. Известно, что в доме предусмотрено 5 спален, а также оборудовано 2 бассейна. Вид из окон открывается на океан, окруженный холмами.

31 марта супруги официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. Отмечалось, что возлюбленные приступили к активному поиску работы. В частности, Маркл захотела попробовать себя в кинематографе.