Отец Меган Маркл заявил, что не гордится дочерью

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Томас Маркл, отец герцогини Меган Маркл, заявил, что недоволен поведением дочери и ее супруга принца Гарри. Об этом сообщают "Дни.ру".

Мужчина прокомментировал информацию о предстоящей публикации книги "Обретая свободу" о жизни Меган и Гарри в королевской семье. Сами супруги восприняли издание негативно, поскольку оно может разрушить отношения пары с родственниками.

Томас Маркл заявил, что его дочери и ее супругу не стоит возмущаться из-за книги. Он подчеркнул, что из-за коронавируса все оказались в сложных условиях, поэтому скулить из-за ситуации не следует.

Также отец герцогини отметил, что не гордится дочерью. По его словам, королевская семья могла защитить его от нападок прессы, однако Меган отказалась – в итоге это глубоко обидело мужчину.

Меган Маркл не общается с отцом около двух лет. Герцогиню не устраивает то, что Томас Маркл активно продает СМИ информацию о ней. В январе 2020 года мужчина заявил, что готов выступить в суде по делу о публикации личного письма девушки таблоидом Mail.

