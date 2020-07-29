Отец Меган Маркл заявил, что не гордится дочерью

16:52
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Томас Маркл, отец герцогини Меган Маркл, заявил, что недоволен поведением дочери и ее супруга принца Гарри. Об этом сообщают "Дни.ру".
Мужчина прокомментировал информацию о предстоящей публикации книги "Обретая свободу" о жизни Меган и Гарри в королевской семье. Сами супруги восприняли издание негативно, поскольку оно может разрушить отношения пары с родственниками.
Томас Маркл заявил, что его дочери и ее супругу не стоит возмущаться из-за книги. Он подчеркнул, что из-за коронавируса все оказались в сложных условиях, поэтому скулить из-за ситуации не следует.
Также отец герцогини отметил, что не гордится дочерью. По его словам, королевская семья могла защитить его от нападок прессы, однако Меган отказалась – в итоге это глубоко обидело мужчину.
Меган Маркл не общается с отцом около двух лет. Герцогиню не устраивает то, что Томас Маркл активно продает СМИ информацию о ней. В январе 2020 года мужчина заявил, что готов выступить в суде по делу о публикации личного письма девушки таблоидом Mail.
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