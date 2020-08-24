Меган Маркл и принц Гарри хотят сняться в сериале

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Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри намерены сняться в сериале, сообщают "Дни.ру".

Имя режиссера картины еще не озвучивалось, но известно, что картина будет посвящена темам прав женщин и массового неравенства.

Отмечается, что Меган Маркл и принц Гарри снимутся лишь в эпизоде сериала. Основную работу герцоги будут выполнять в качестве продюсеров. Кроме того, пара задумывается о фильмах и на другие важные темы.

Еще в прошлом году принц Гарри рассказывал о сотрудничестве с Опрой Уинфри. Вместе со звездой американского телевидения он работал над фильмом о психологическом здоровье. Также внук Елизаветы II снялся в документалке о Паралимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк. Дом площадью около 1,5 тысячи квадратных метров находится в Калифорнии в городе Монтесито. Он обошелся герцогу и герцогине Сассекским в 15 миллионов долларов.