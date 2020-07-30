Меган Маркл проиграла суд британским таблоидам

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Герцогиня Меган Маркл проиграла суд ряду британских таблоидов по делу о клевете. Об этом сообщает "Экспресс-газета".

Супруга британского принца Гарри несколько месяцев судилась с изданиями The Daily Mail и Mail on Sunday, которые, по ее словам, критиковали и травили ее отца, а также незаконно опубликовали личное письмо.

В итоге Меган Маркл не удалось доказать факт клеветы. В суде отклонили большую часть претензий герцогини. Сама известная особа заявила, что оспаривать решение суда не планирует.

По итогам дела она обязана выплатить таблоидам судебные издержки, равные порядка 88 тысячам долларов. В одно из изданий Маркл уже направила письмо с обещанием перечислить назначенную судом сумму.

Накануне Томас Маркл, отец Меган, заявил, что не гордится дочерью. Мужчина отметил, что не признает справедливыми возмущения герцогини и принца по поводу публикации книги об их жизни.

