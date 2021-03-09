Королева не стала подписывать заявление после интервью принца Гарри и Меган Маркл – СМИ

12:16
Фото: ТАСС/Daniel Leal-Olivas/PA Wire/PA Images
Букингемский дворец оказался в замешательстве после интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает газета Times.
По данным издания, королева Великобритании Елизавета II отказалась подписать заранее подготовленное заявление, которое должно было снизить напряженность. В тексте говорилось о любви семьи и заботе о герцоге и герцогине Сассекских. Однако королеве потребовалось больше времени, чтобы обдумать свой ответ.
По оценке британских обозревателей, такая ситуация наносит удар по репутации королевской семьи как внутри страны, так и за рубежом.
В интервью Меган Маркл заявила, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка, поскольку мать герцогини афроамериканка. В связи с этим, по ее словам, ее сыну "не хотели давать титул и охрану".
Также супруга принца призналась, что во время первой беременности ее преследовали мысли о суициде, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ. Она также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл. По ее словам, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой.
Захарова отметила, что пресса Великобритании манипулирует общественным мнением. По ее словам, самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке.
Кроме того, во время интервью принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол своего будущего ребенка.
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