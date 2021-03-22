Принца Гарри и Меган Маркл обвинили во лжи после слов о тайной росписи

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Заявление британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл о тайной росписи за три дня до официального бракосочетания, которое прозвучало во время интервью с Опрой Уинфри, сочли ложью. Об этом сообщают "Дни.ру".

Информацию о тайной церемонии опровергло свидетельство регистрационного бюро. Официальный документ из ведомства подтверждает, что пара поженилась публично в Виндзорском замке 19 мая 2018 года.

По мнению экспертов, во время интервью Маркл просто неправильно выразилась, и за несколько дней до официального торжества состоялась репетиция, а не тайная церемония.

Как утверждают специалисты, члены королевской семьи не могли просто так устроить свадьбу для себя и вступить в брак без присутствия свидетелей, а также в не подготовленном для проведения церемонии месте.

7 марта в эфире американского телеканала CBS вышло интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Одной из главных тем двухчасового разговора стали отношения внутри королевской семьи.

В частности, Маркл сообщила о расизме со стороны королевской семьи, а также о том, что у нее были мысли о самоубийстве. Откровения герцога и герцогини Сассекских всполошили не только Букингемский дворец, но и международную общественность.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи. Тогда они сообщили о планах работать над тем, чтобы стать "финансово независимыми".

