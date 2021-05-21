Сыновья принцессы Дианы обвинили BBC в причастности к возникновению у нее паранойи

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Принцы Уильям и Гарри независимо друг от друга резко осудили поведение бывшего журналиста BBC Мартина Башира и самой телекорпорации в истории со скандальным интервью, которое принцесса Диана дала еще в 1995 году. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце прошлого года младший брат Дианы граф Чарльз Спенсер заявил, что журналист обманом добился беседы с принцессой, а BBC покрывала его поступок. К такому же выводу пришел бывший судья Верховного суда Джон Дайсон, опубликовав результаты расследования.

Сообщается, что ради интервью репортер предоставил поддельные банковские выписки, которые якобы свидетельствовали о том, что двое высокопоставленных сотрудников Букингемского дворца наняты для слежки за Дианой. BBC провела внутреннее расследование и фактически оправдала Башира, заявив, что он действовал "необдуманно", а не по злому умыслу.

В заявлении старшего сына принцессы Дианы и принца Чарльза Уильяма говорится, что интервью "сыграло большую роль в ухудшении отношений" между его родителями.

"Ее подвел не только бесчестный журналист, но и руководство BBC, которые смотрели в другую сторону вместо того, чтобы задавать жесткие вопросы. Невероятно печально осознавать тот факт, что допущенные BBC ошибки значительно повлияли на то, что у нее [принцессы Дианы] развились страхи, паранойя и замкнутость, которые запомнились мне в конце ее жизни", – сказал герцог Кембриджский.

В свою очередь, младший сын принцессы Дианы, герцог Сассекский Гарри отметил, что способы, которыми журналист добивался интервью, используют до сих пор.

В скандальном интервью, которое принцесса Диана дала Баширу в 1995 году, она поделилась подробностями личной жизни, рассказав, что в браке с принцем Чарльзом было три человека, имея ввиду многолетнюю возлюбленную наследника престола Камиллу Паркер-Боулз.

Ранее принц Гарри признался в употреблении наркотиков и заявил, что регулярно выпивал недельную дозу алкоголя за один день.