В Британии выставлены на аукцион неизвестные письма принцессы Дианы

16:49
Фото: AP Photo
В Великобритании на аукцион David Lay в графстве Корнуолл выставили на торги неизвестные письма принцессы Дианы другу ее семьи Роджеру Брамблу. Письма были отправлены в период с августа 1990 года по май 1997 года, сообщает "Газета.ру".
По оценкам экспертов, стоимость писем составляет 40 тысяч долларов. Всего на аукцион выставили 30 писем принцессы. До этого момента они хранились в платяном шкафу.
Как отмечается, в письмах речь идет о разводе Дианы с принцем Уэльским Чарльзом, а также о публикациях писателя Эндрю Мортона, в которых говорилось о желании принцессы Уэльской покончить с собой.
Ранее в Сеть попали редкие фотографии принцессы Дианы, сделанные на яхте у побережья Сицилии в сентябре 1990 года. Их опубликовал сооснователь модного дома Valentino Джанкарло Джамметти. На снимке принцесса Уэльская в бикини, солнцезащитных очках и фиолетовой блузке стоит на палубе яхты T.M.Blue One со стаканом в руках. Рядом с ней запечатлен болгарский князь Кирилл Преславский.
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