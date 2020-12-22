В Британии выставлены на аукцион неизвестные письма принцессы Дианы

Фото: AP Photo

В Великобритании на аукцион David Lay в графстве Корнуолл выставили на торги неизвестные письма принцессы Дианы другу ее семьи Роджеру Брамблу. Письма были отправлены в период с августа 1990 года по май 1997 года, сообщает "Газета.ру".

По оценкам экспертов, стоимость писем составляет 40 тысяч долларов. Всего на аукцион выставили 30 писем принцессы. До этого момента они хранились в платяном шкафу.

Как отмечается, в письмах речь идет о разводе Дианы с принцем Уэльским Чарльзом, а также о публикациях писателя Эндрю Мортона, в которых говорилось о желании принцессы Уэльской покончить с собой.

Ранее в Сеть попали редкие фотографии принцессы Дианы, сделанные на яхте у побережья Сицилии в сентябре 1990 года. Их опубликовал сооснователь модного дома Valentino Джанкарло Джамметти. На снимке принцесса Уэльская в бикини, солнцезащитных очках и фиолетовой блузке стоит на палубе яхты T.M.Blue One со стаканом в руках. Рядом с ней запечатлен болгарский князь Кирилл Преславский.

