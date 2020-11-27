В Cеть выложили архивные фотографии принцессы Дианы в бикини

Фото: instagram.com/p/CIBPS_qlicp

Редкие фотографии принцессы Дианы, сделанные на яхте у побережья Сицилии в сентябре 1990 года, появились в соцсетях. Их опубликовал сооснователь модного дома Valentino Джанкарло Джамметти, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На снимке принцесса Уэльская в бикини, солнцезащитных очках и фиолетовой блузке стоит на палубе яхты T.M.Blue One со стаканом в руках. Рядом с ней запечатлен болгарский князь Кирилл Преславский.

За лодкой виден остров Стромболи с действующим вулканом, расположенный в Тирренском море.

Дизайнер и бизнесмен также поделился снимком принцессы Дианы, на котором она приветствует участников официального мероприятия. Когда именно сделана фотография, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Netflix экранизирует мюзикл о принцессе Диане. Компания заключила сделку на сумму 112 миллионов фунтов стерлингов с герцогом Сассекским принцем Гарри и его супругой герцогиней Меган Маркл.