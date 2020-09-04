Netflix экранизирует мюзикл о принцессе Диане

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Мюзикл о принцессе Диане экранизирует Netflix. Ранее компания заключила сделку на сумму 112 миллионов фунтов стерлингов с герцогом Сассекским принцем Гарри и его супругой герцогиней Меган Маркл, сообщает "Газета.ру".
Спектакль должны были представить в Нью-Йорке в марте, но премьера была отменена из-за коронавируса. Теперь Netflix планирует записать его на сцене театра и начать транслировать в следующем году.
Мюзикл написали драматург Джо Дипьетро и клавишник группы Бон Джови Дэвид Брайан. Спектакль заканчивается известиями о гибели Дианы в автокатастрофе в 1997 году.
Известно, что принц Гарри и Меган Маркл начинают карьеру в Голливуде. Они подписали многолетний контракт с сервисом Netflix.
Сообщается, что паре будут платить за создание документальных и художественных фильмов, сериалов, шоу и детских программ. Для этого бывшие члены королевской семьи основали продюсерскую компанию.
Принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с сервисом Netflix
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