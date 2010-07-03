Принцесса Диана предчувствовала свою гибель – журналисты

Принцесса Диана незадолго до своей гибели в автокатастрофе предчувствовала, что случится беда. Эксперты рассказали, что она просила проверять автомобиль перед каждой поездкой.
"Принцесса Диана была абсолютно уверена, что она будет убита и даже предвидела, как именно", – рассказал в подкасте "Фатальное путешествие: Дело Дианы закрыто" бывший королевский корреспондент Майкл Д. Коул, передают "Дни.ру".
В подкасте подробно рассказывается о последней поездке принцессы во Францию в 1997 году. Она отправилась в это путешествие вместе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом.
Леди Ди погибла 31 августа 1997 году в ДТП во Франции. Согласно официальной версии, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением: "Мерседес" принцессы на большой скорости врезался в столб на мосту Альма в Париже.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.