Принцесса Диана предчувствовала свою гибель – журналисты

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Принцесса Диана незадолго до своей гибели в автокатастрофе предчувствовала, что случится беда. Эксперты рассказали, что она просила проверять автомобиль перед каждой поездкой.

"Принцесса Диана была абсолютно уверена, что она будет убита и даже предвидела, как именно", – рассказал в подкасте "Фатальное путешествие: Дело Дианы закрыто" бывший королевский корреспондент Майкл Д. Коул, передают "Дни.ру".

В подкасте подробно рассказывается о последней поездке принцессы во Францию в 1997 году. Она отправилась в это путешествие вместе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом.

Леди Ди погибла 31 августа 1997 году в ДТП во Франции. Согласно официальной версии, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением: "Мерседес" принцессы на большой скорости врезался в столб на мосту Альма в Париже.

