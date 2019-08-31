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Общество

31 августа, 00:00

"Королева людских сердец": яркие факты из жизни принцессы Дианы

общество

Ровно 22 года назад, 31 августа 1997 года, ушла из жизни принцесса Диана. Будучи одной из самых влиятельных женщин двадцатого века, она навсегда осталась в памяти многих как "королева людских сердец". Вспоминаем самые знаковые события и малоизвестные факты из жизни Дианы.

Детство

Леди Диана, 1974 год. Фото: ТАСС/AP

Принцесса Диана родилась 1 июля 1961 года в графстве Норфолк на востоке Англии. Она была третьим ребенком в семье, у нее две сестры и брат. Ее отец Джон Спенсер принадлежал к роду Спенсер-Черчиллей, в который также входил британский политический деятель Уинстон Черчилль. Мать Фрэнсис Шанд Кайдд тоже происходила из аристократического рода. Все детство Дианы прошло в Сандрингеме, где семья Спенсеров арендовала у королевы Елизаветы II особняк, поэтому "соседями по песочнице" у Дианы были младшие сыновья королевы, принц Эндрю и принц Эдвард.

Родители девочки развелись, когда ей было восемь лет, и Диана вместе с сестрами и братом осталась жить с отцом. Титул "леди" она получила в 1975 году, когда умер ее дед и отец стал восьмым графом Спенсером. Кстати, несмотря на учебу в привилегированной школе для девочек, успехами принцесса не отличалась и даже неоднократно проваливала экзамены, зато хорошо дружила с танцами и музыкой. Проучившись некоторое время в Швейцарии, Диана вернулась в родную Англию. После окончания школы она переехала в Лондон и стала работать помощницей воспитателя в детском саду.

Диана восхищалась балетным искусством и сама в детстве мечтала стать балериной. Только из-за нестандартного телосложения и при росте 178 сантиметров для нее этот путь был закрыт. Но один танец, запомнившийся миллионам, она все же исполнила: в 1995 году принцесса появилась в Белом доме в темном бархатном платье и станцевала в паре с актером Джоном Траволтой.

Свадьба и развод

Свадьба леди Дианы Спенсер и принца Чарльза, 1981 год. Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Интересный факт, что изначально принц Чарльз встречался не с самой Дианой, а с ее старшей сестрой, Сарой Спенсер. Но в итоге выбор пал на леди Ди. На момент обручения девушке было 19 лет, а ее избраннику – 32, и королевская семья настаивала на скорейшей женитьбе Чарльза. Из-за спешки до свадьбы молодым удалось встретиться всего 13 раз.

До дня свадьбы фасон подвенечного платья с восьмиметровым шлейфом хранился в полном секрете, а на случай, если его раскроют, был сшит второй вариант наряда, о котором не знала даже сама Диана. А во время церемонии бракосочетания принцесса изменила слова клятвы и вместо "повиновения" мужу пообещала "любить, поддерживать, почитать и беречь" его. Позже ее примеру на своих свадебных церемониях последовали Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Несмотря на то, что в семье родились два прекрасных сына, принц Уильям и принц Гарри, брак оказался несчастливым. Одним из поводов разлуки послужила измена мужа с Камиллой Паркер-Боулз, с которой он был знаком еще до женитьбы (уже после смерти Дианы, в 2005 году Камилла официально стала второй супругой Чарльза). Испытывая глубочайший стресс из-за измены, Диана заболела булимией.

В документальном фильме "Диана: история ее словами" она расскажет: "Про булимию знали все, и все говорили, что брак трещит по швам из-за булимии. Мне не сразу удалось понять, что это не так. Меня отвергли, и поэтому я считала себя недостойной этой семьи. Я могла бы начать пить, но это было бы заметно, анорексию тем более бы заметили. Я решила выбрать то, что будет менее заметно – причинить вред себе, а не другим". В итоге после долгих переговоров об условиях расторжения брака Диана и Чарльз развелись в 1996 году.

Визит в Москву

Фото: ТАСС/AP/Misha Japaridze

За два года до своей трагической смерти, в июне 1995 года принцесса Диана посетила Москву. Еще до визита в Россию она оказывала благотворительную помощь Тушинской детской больнице, подарила учреждению медицинское оборудование, с которым в тяжелые 90-е в стране было напряженно. Приехав в столицу, леди Ди лично посетила больницу, а также торжественно открыла филиал фонда помощи детям-инвалидам на базе московской школы № 751. Помимо этого, 16 июня в посольстве Великобритании в Москве принцессе вручили Международную Леонардо-премию, которая присуждается меценатам и организаторам деятельности в гуманитарной сфере.

В рейтинге "100 величайших британцев", составленном телеканалом и радиостанцией BBC посредством опроса жителей Великобритании, леди Диана заняла третье место, уступив только Уинстону Черчиллю и Изамбарду Брюнелю, создателю Большой Западной железной дороги. По популярности принцесса опередила Чарльза Дарвина, Уильяма Шекспира, Пола Маккартни, Дэвида Бэкхема и королеву Елизавету.

Служение людям

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

На протяжении всей жизни Диана уделяла много времени благотворительности и занималась проблемами отвергнутых обществом людей. Она посещала убежища для бездомных, клиники для ВИЧ-инфицированных, детские больницы и часто брала с собой сыновей, чтобы они учились состраданию и доброте. В 90-х принцесса вела активную деятельность по запрету противопехотных мин. Она объездила множество государств, посещала военные госпитали, чтобы лично увидеть последствия применения фугасных мин и убедить правительства стран отказаться от этого оружия.

За несколько дней до своей гибели леди Ди распродала 79 бальных платьев на аукционе, все средства от продажи были отправлены в фонд по борьбе с раком и СПИДом. Сама она никогда не боялась брать за руку смертельно больных и зараженных проказой, в то время как другие избегали даже близко подходить к таким людям. А снимок Дианы, держащей на руках умирающего от СПИДа ребенка в больнице Гарлема, облетел весь мир. Это заставило общество обратить внимание на серьезную проблему и пересмотреть свое отношение к зараженным людям.

31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в центре Парижа, ей было 36 лет. Принцессу похоронили со всеми королевскими почестями, попрощаться с ней пришло более миллиона человек. Свою недолгую жизнь Диана посвятила служению другим людям. Незадолго до своей смерти она дала интервью, где на вопрос, "думали ли вы когда-нибудь стать королевой?", Диана ответила: "Нет, я не думала. Я бы хотела быть королевой людских сердец".

Лоскутникова Наталья

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