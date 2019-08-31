"Королева людских сердец": яркие факты из жизни принцессы Дианы

Ровно 22 года назад, 31 августа 1997 года, ушла из жизни принцесса Диана. Будучи одной из самых влиятельных женщин двадцатого века, она навсегда осталась в памяти многих как "королева людских сердец". Вспоминаем самые знаковые события и малоизвестные факты из жизни Дианы.

Детство

Леди Диана, 1974 год. Фото: ТАСС/AP

Принцесса Диана родилась 1 июля 1961 года в графстве Норфолк на востоке Англии. Она была третьим ребенком в семье, у нее две сестры и брат. Ее отец Джон Спенсер принадлежал к роду Спенсер-Черчиллей, в который также входил британский политический деятель Уинстон Черчилль. Мать Фрэнсис Шанд Кайдд тоже происходила из аристократического рода. Все детство Дианы прошло в Сандрингеме, где семья Спенсеров арендовала у королевы Елизаветы II особняк, поэтому "соседями по песочнице" у Дианы были младшие сыновья королевы, принц Эндрю и принц Эдвард.

Родители девочки развелись, когда ей было восемь лет, и Диана вместе с сестрами и братом осталась жить с отцом. Титул "леди" она получила в 1975 году, когда умер ее дед и отец стал восьмым графом Спенсером. Кстати, несмотря на учебу в привилегированной школе для девочек, успехами принцесса не отличалась и даже неоднократно проваливала экзамены, зато хорошо дружила с танцами и музыкой. Проучившись некоторое время в Швейцарии, Диана вернулась в родную Англию. После окончания школы она переехала в Лондон и стала работать помощницей воспитателя в детском саду.



Диана восхищалась балетным искусством и сама в детстве мечтала стать балериной. Только из-за нестандартного телосложения и при росте 178 сантиметров для нее этот путь был закрыт. Но один танец, запомнившийся миллионам, она все же исполнила: в 1995 году принцесса появилась в Белом доме в темном бархатном платье и станцевала в паре с актером Джоном Траволтой.



Свадьба и развод

Свадьба леди Дианы Спенсер и принца Чарльза, 1981 год. Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Интересный факт, что изначально принц Чарльз встречался не с самой Дианой, а с ее старшей сестрой, Сарой Спенсер. Но в итоге выбор пал на леди Ди. На момент обручения девушке было 19 лет, а ее избраннику – 32, и королевская семья настаивала на скорейшей женитьбе Чарльза. Из-за спешки до свадьбы молодым удалось встретиться всего 13 раз.



До дня свадьбы фасон подвенечного платья с восьмиметровым шлейфом хранился в полном секрете, а на случай, если его раскроют, был сшит второй вариант наряда, о котором не знала даже сама Диана. А во время церемонии бракосочетания принцесса изменила слова клятвы и вместо "повиновения" мужу пообещала "любить, поддерживать, почитать и беречь" его. Позже ее примеру на своих свадебных церемониях последовали Кейт Миддлтон и Меган Маркл.



Несмотря на то, что в семье родились два прекрасных сына, принц Уильям и принц Гарри, брак оказался несчастливым. Одним из поводов разлуки послужила измена мужа с Камиллой Паркер-Боулз, с которой он был знаком еще до женитьбы (уже после смерти Дианы, в 2005 году Камилла официально стала второй супругой Чарльза). Испытывая глубочайший стресс из-за измены, Диана заболела булимией.

В документальном фильме "Диана: история ее словами" она расскажет: "Про булимию знали все, и все говорили, что брак трещит по швам из-за булимии. Мне не сразу удалось понять, что это не так. Меня отвергли, и поэтому я считала себя недостойной этой семьи. Я могла бы начать пить, но это было бы заметно, анорексию тем более бы заметили. Я решила выбрать то, что будет менее заметно – причинить вред себе, а не другим". В итоге после долгих переговоров об условиях расторжения брака Диана и Чарльз развелись в 1996 году.

Визит в Москву

Фото: ТАСС/AP/Misha Japaridze

За два года до своей трагической смерти, в июне 1995 года принцесса Диана посетила Москву. Еще до визита в Россию она оказывала благотворительную помощь Тушинской детской больнице, подарила учреждению медицинское оборудование, с которым в тяжелые 90-е в стране было напряженно. Приехав в столицу, леди Ди лично посетила больницу, а также торжественно открыла филиал фонда помощи детям-инвалидам на базе московской школы № 751. Помимо этого, 16 июня в посольстве Великобритании в Москве принцессе вручили Международную Леонардо-премию, которая присуждается меценатам и организаторам деятельности в гуманитарной сфере.



В рейтинге "100 величайших британцев", составленном телеканалом и радиостанцией BBC посредством опроса жителей Великобритании, леди Диана заняла третье место, уступив только Уинстону Черчиллю и Изамбарду Брюнелю, создателю Большой Западной железной дороги. По популярности принцесса опередила Чарльза Дарвина, Уильяма Шекспира, Пола Маккартни, Дэвида Бэкхема и королеву Елизавету.



Служение людям

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images

На протяжении всей жизни Диана уделяла много времени благотворительности и занималась проблемами отвергнутых обществом людей. Она посещала убежища для бездомных, клиники для ВИЧ-инфицированных, детские больницы и часто брала с собой сыновей, чтобы они учились состраданию и доброте. В 90-х принцесса вела активную деятельность по запрету противопехотных мин. Она объездила множество государств, посещала военные госпитали, чтобы лично увидеть последствия применения фугасных мин и убедить правительства стран отказаться от этого оружия.

За несколько дней до своей гибели леди Ди распродала 79 бальных платьев на аукционе, все средства от продажи были отправлены в фонд по борьбе с раком и СПИДом. Сама она никогда не боялась брать за руку смертельно больных и зараженных проказой, в то время как другие избегали даже близко подходить к таким людям. А снимок Дианы, держащей на руках умирающего от СПИДа ребенка в больнице Гарлема, облетел весь мир. Это заставило общество обратить внимание на серьезную проблему и пересмотреть свое отношение к зараженным людям.

31 августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в центре Парижа, ей было 36 лет. Принцессу похоронили со всеми королевскими почестями, попрощаться с ней пришло более миллиона человек. Свою недолгую жизнь Диана посвятила служению другим людям. Незадолго до своей смерти она дала интервью, где на вопрос, "думали ли вы когда-нибудь стать королевой?", Диана ответила: "Нет, я не думала. Я бы хотела быть королевой людских сердец".