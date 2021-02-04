Меган Маркл объяснила отсутствие своего имени в свидетельстве о рождении сына

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Супруга принца Гарри Меган Маркл объяснила, почему ее имя не значится в свидетельстве о рождении их сына Арчи. Об этом сообщают "Дни.ру".

Спустя месяц после рождения первенца британские СМИ опубликовали фото документов, в которых не значилось имя герцогини – из полного имени Рэйчел Меган Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская исчезли слова "Рэйчел Меган".

По поводу этой новости возникло множество теорий, по одной из которых Маркл обвиняли в незаконных манипуляциях со свидетельством для того, чтобы каким-то образом привязать к рождению своего сына имя принцессы Дианы, которая тоже всегда подписывалась лишь титулом "Ее Королевское Высочество герцогиня Уэльсская".

Пресс-секретарь Маркл в ответ на обвинения СМИ объяснила причину такого составления свидетельства о рождении.

"Изменения в опубликованном документе 2019 года были внесены по приказу из Букингемского дворца. Ни Меган, ни Гарри не хотели этого делать. Они действовали по указу высокопоставленных лиц", – заявила она.

Однако, несмотря на данный комментарий, почва для теорий заговора осталась, поскольку после этого Букингемский дворец отверг описанный факт и обвинил Маркл в клевете.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Торжественная церемония проходила в часовне Святого Георга, венчал принца и его невесту архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. В октябре того же года официально стало известно, что пара ждет первенца.

Мальчик родился 6 мая 2019 года в частном роддоме в центре Лондона, который принадлежит Американской госпитальной корпорации. В этой же больнице появились на свет двоюродные сестры принца Гарри принцессы Беатрис и Эжени. Там же рожали подруга герцогини Сассекской Меган Виктория Бэкхем и актриса Элизабет Херли.