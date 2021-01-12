Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили рождественскую королевскую традицию

Фото: Pool via AP/Ben Stansall

Принц Уильям и Кейт Миддлтон уличили в несоблюдении королевского протокола – пара нарушила 30-летнюю рождественскую традицию Виндзоров, так и не появившись на утренней службе в Сэндрингеме. Об этом сообщают "Дни.ру".

Отмечается, что позднее Миддлтон была замечена во время прогулки.

Герцогиня и принц Уильям поженились в 2011 году. За десять лет пару неоднократно обвиняли в нарушении королевского протокола, которому должны беспрекословно следовать все члены династии.

В соответствии с правилами, Миддлтон и Уильям не могут брать своих детей в путешествия. Такой запрет является перестраховкой от возможного несчастного случая, чтобы не допустить смерти наследников. Сам Уильям, к примеру, ни разу не путешествовал со своим отцом принцем Чарльзом. Однако многие замечали, что пара неоднократно пренебрегала этой нормой, отправляясь в поездки в компании своих троих детей.

Впоследствии оказалось, что эти обвинения беспочвенны, поскольку Уильям лично получил соответствующее разрешение от королевы Елизаветы еще в 2014 году. В том же году герцогиня и принц отправились в Австралию со своим старшим сыном. Королевская пресс-служба подтвердила этот факт.

Ранее принц Уильям заявил, что не смог помочь сыну Джорджу с домашней работой. Он посетовал, что ничего не помнит из школьной программы, и отметил, что его это пугает. Однако супруга принца Кейт сохранила большинство знаний со времен школьной скамьи и пока что справляется с задачами, задаваемыми Джорджу, отмечали британские СМИ.