Кейт Миддлтон и принц Уильям нарушили рождественскую королевскую традицию

16:01
Фото: Pool via AP/Ben Stansall
Принц Уильям и Кейт Миддлтон уличили в несоблюдении королевского протокола – пара нарушила 30-летнюю рождественскую традицию Виндзоров, так и не появившись на утренней службе в Сэндрингеме. Об этом сообщают "Дни.ру".
Отмечается, что позднее Миддлтон была замечена во время прогулки.
Герцогиня и принц Уильям поженились в 2011 году. За десять лет пару неоднократно обвиняли в нарушении королевского протокола, которому должны беспрекословно следовать все члены династии.
В соответствии с правилами, Миддлтон и Уильям не могут брать своих детей в путешествия. Такой запрет является перестраховкой от возможного несчастного случая, чтобы не допустить смерти наследников. Сам Уильям, к примеру, ни разу не путешествовал со своим отцом принцем Чарльзом. Однако многие замечали, что пара неоднократно пренебрегала этой нормой, отправляясь в поездки в компании своих троих детей.
Впоследствии оказалось, что эти обвинения беспочвенны, поскольку Уильям лично получил соответствующее разрешение от королевы Елизаветы еще в 2014 году. В том же году герцогиня и принц отправились в Австралию со своим старшим сыном. Королевская пресс-служба подтвердила этот факт.
Ранее принц Уильям заявил, что не смог помочь сыну Джорджу с домашней работой. Он посетовал, что ничего не помнит из школьной программы, и отметил, что его это пугает. Однако супруга принца Кейт сохранила большинство знаний со времен школьной скамьи и пока что справляется с задачами, задаваемыми Джорджу, отмечали британские СМИ.
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