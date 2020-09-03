Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон

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Фото: ТАСС/Chris Jackson/PA Images
Меган Маркл высмеяли в Сети за якобы подражание Кейт Миддлтон, сообщают "Дни.ру".
Накануне в Сети появилась информация о том, что принц Гарри с супругой посетили благотворительное мероприятие.
Дело в том, что некоторое время назад семья совершила визит в Образовательный детский центр в Лос-Анджелесе. Там Маркл занималась благоустройством сада вместе с ребятами, сажала цветы, вследствие чего испачкалась в земле.
Такой поступок бывшей актрисы и сравнили с действиями Кейт Миддлтон, назвав его подражательством. При этом некоторые пользователи отметили, что Маркл желает привлечь к себе внимание любыми способами и готова пойти на все ради саморекламы.
Негативное отношение к ситуации сформировалось на фоне проведения Кейт Миддлтон и принца Уильяма подобного мероприятия несколько месяцев назад. Тогда супружеская пара побывала в детском центре Nook Center, который находится под их покровительством, с целью создания в нем сада с лекарственными травами.
Миддлтон также самостоятельно сажала растения, в связи с чем запачкала руки землей. Она даже забыла снять кольцо с сапфиром, которое Уильям подарил ей в день помолвки.
Однако за свой поступок Миддлтон тогда тоже получила осуждение. Ее обвинили в отсутствии маски в детском центре.
Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл заключили соглашение с сервисом Netflix на несколько лет. В его рамках они будут участвовать в создании документальных и художественных фильмов, а также в постановках и программах для детей.
Принц Гарри и Меган Маркл заключили соглашение с Netflix
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