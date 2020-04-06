Принц Уильям озаботился психологическим состоянием британцев

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Принц Уильям будет проводить совещания, на которых обсудит возможные меры поддержки медиков. 37-летний герцог Кембриджский откликнулся на просьбу о помощи со стороны NHS (Национальной службы здравоохранения), сообщает "Экспресс газета".

Отмечается, что помощники принца уже провели встречи с благотворительными организациями, которые обещали "срочно усилить" ранее предлагаемую помощь.

Также старший внук королевы обеспокоен психическим напряжением, от которого сейчас страдают врачи. В частности, вместе с супругой принц Уильям запустил программу для психологической помощи британцам, сидящим на карантине.

Накануне королева Елизавета II обратилась к своим поданным, выразив уверенность, что Великобритания преуспеет в борьбе с коронавирусом.

Из-за опасений заражения коронавирусом Елизавета II покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок. В случае необходимости вместе с супругом принцем Филипом их поместят на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.