Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:05

Принц Уильям озаботился психологическим состоянием британцев

общество за рубежом

Фото: AP Photo/Victoria Jones/Pool via AP

Принц Уильям будет проводить совещания, на которых обсудит возможные меры поддержки медиков. 37-летний герцог Кембриджский откликнулся на просьбу о помощи со стороны NHS (Национальной службы здравоохранения), сообщает "Экспресс газета".

Отмечается, что помощники принца уже провели встречи с благотворительными организациями, которые обещали "срочно усилить" ранее предлагаемую помощь.

Также старший внук королевы обеспокоен психическим напряжением, от которого сейчас страдают врачи. В частности, вместе с супругой принц Уильям запустил программу для психологической помощи британцам, сидящим на карантине.

Накануне королева Елизавета II обратилась к своим поданным, выразив уверенность, что Великобритания преуспеет в борьбе с коронавирусом.

Из-за опасений заражения коронавирусом Елизавета II покинула Букингемский дворец и переехала в Виндзорский замок. В случае необходимости вместе с супругом принцем Филипом их поместят на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать