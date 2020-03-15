Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за опасений заражения коронавирусом

Королева Великобритании Елизавета II из-за опасений заражения коронавирусом покинула Букингемский дворец, сообщает британское издание Sun.
Королеву якобы перевезли в Виндзорский замок, а в случае необходимости вместе с супругом принцем Филипом поместят на карантин в Сандрингемском дворце в Норфолке.
Такое решение принято в связи с тем, что "во дворце непрерывный поток посетителей, включая политиков и высокопоставленных лиц со всего мира".
"До недавнего времени королева встречалась там со многими людьми. Осталось всего несколько недель до ее 94-летия, и ее советники считают, что лучше всего уберечь ее от опасности", – пояснил источник в окружении королевской семьи.
Ранее королева Великобритании перенесла предстоящие поездки по регионам страны из-за распространения коронавируса, в графике аудиенций изменений нет.
Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании превысило 1,1 тысячу человек, общее количество скончавшихся составило 21.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.