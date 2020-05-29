Принц Уильям не смог сделать домашнюю работу сына

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Принц Уильям не смог помочь сыну-второкласснику с домашней работой. Он заявил, что ничего не помнит из школьной программы, сообщает "Экспресс газета".

"Я обнаружил, что мало помню из школьной программы. И это меня немного пугает. Я не могу даже сделать домашние задания Джорджа по математике", – со смехом признал свою беспомощность Уильям.

Однако супруга принца Кейт сохранила большинство знаний со времен школьной скамьи и пока что справляется с задачами, задаваемыми Джорджу, отмечают СМИ.

Ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новые фотографии сына. В комментариях к ним пользователи стали отмечать, что мальчик похож на маму.