Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали новые фотографии сына

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон поделилась новыми фото своего двухлетнего сына Луи. В комментариях отмечают, что ребенок похож на маму, сообщают "Дни.ру".

Сына Миддлтон и принца Уильяма сняли в момент, когда он рисовал. Известно, что он готовил картину для флешмоба в поддержку врачей. Таким образом ребенок поддержал медиков, продолжающих борьбу с коронавирусом. На листочке отображена радуга, являющаяся символом радости и надежды.

Серия снимков набрала более одного миллионов лайков в Instagram.

При этом Кейт помогла наследнику в творческом процесс. Она также и сделала фотографии, собравшие много комментариев читателей в социальной сети.

Недавно сообщалось, что принц Уильям озаботился психологическим состоянием британцев.