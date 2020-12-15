Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт со Spotify

Принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Spotify. Об этом сообщает издание Variety.

Компания супругов Archewell Audio будет создавать программы эксклюзивно для музыкального сервиса. Пользователям будут доступны передачи, которые записывали сами герцог и герцогиня. Выход первого подкаста запланирован на 2021 год.

До этого Гарри и Меган в спецвыпуске расскажут об истории надежды и милосердия.

"Учитывая все вызовы 2020 года, это важно сделать как никогда", – заявили супруги.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл заключили соглашение с сервисом Netflix на несколько лет. В его рамках они будут участвовать в создании документальных и художественных фильмов, а также в постановках и программах для детей.