Меган Маркл потеряла второго ребенка

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Меган Маркл рассказала, что потеряла ребенка, сообщает "Экспресс газета". Это произошло после ее переезда вместе с супругом принцем Гарри в США.

По словам герцогини, тогда она была в положении, но однажды внезапно почувствовала сильную боль и отправилась в больницу вместе с мужем. Спасти ребенка врачам не удалось.

"Я тогда была с моим сыном Арчи. Почувствовав боль, я опустилась вместе с ним на колени и продолжила петь колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", – рассказала Маркл.

Ранее супруга принца Гарри Меган Маркл раскритиковала соцсети, сравнив их пользователей с наркозависимыми. По ее словам, она долгое время не пользовалась соцсетями и удалила все личные аккаунты ради своего же блага. Она добавила, что управлением аккаунта ее семьи занималась целая команда специалистов.