Меган Маркл сравнила соцсети с наркотиками

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Супруга принца Гарри Меган Маркл раскритиковала соцсети, сравнив их пользователей с наркозависимыми, пишет The Sun.

"Соцсети настолько стали частью повседневной жизни, что многие уже не могут без них жить, это уже зависимость", – заявила она на онлайн-конференции The FORTUNE Most Powerful Women Next Gen Summit.

По словам Маркл, она долгое время не пользовалась соцсетями и удалила все личные аккаунты ради своего же блага. Она добавила, что управлением аккаунта ее семьи занималась целая команда специалистов.

Маркл также призвала людей не привлекать внимания к негативным явлениям и не публиковать контент, вызывающий ненависть.

