Bloomberg: Лидеры ЕС обсудили последствия после атаки БПЛА на резиденцию Путина

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Европейские лидеры организовали срочный созвон после попытки ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина, пишет агентство Bloomberg.

Обсуждение касалось ситуации на Украине в связи с заявлением российского президента о пересмотре переговорной позиции Москвы.

По уточнению журналистов, к разговору были привлечены не все главы ЕС. В частности, инициатором консультации стала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Среди других участников значатся президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Украина запустила 91 беспилотник в сторону резиденции Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря. Все дроны были успешно нейтрализованы, информация о пострадавших и повреждениях не поступала.

После инцидента российский лидер выразил намерение пересмотреть свою позицию по переговорам с Украиной в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом. Последний заявил, что не поддерживает атаки Киева по резиденции главы РФ.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отверг факт нападения, назвав обвинения сфабрикованными. В Кремле произошедшее охарактеризовали террористическим актом, подчеркнув, что российские военные готовы ответить на подобные действия Киева.