Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 15:29

Политика

ГД приняла в первом чтении законопроект о штрафах для перекупщиков билетов на поезда

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования. Об этом говорится в думской электронной базе данных.

Законопроект предлагает дополнить КоАП РФ статьей о штрафах за покупку и перепродажу билетов на поезда лицами, которые не являются перевозчиками либо не имеют соответствующего договора с перевозчиком. Для граждан санкция статьи составит 5–10 тысяч рублей, а для юрлиц и предпринимателей без юрлица – 400–500 тысяч рублей.

В пояснительной записке говорится, что действия перекупщиков нарушают права добросовестных пассажиров, а также причиняют им материальный ущерб. Из-за интереса к билетам со стороны перекупщиков итоговая цена проездных растет, а граждане несут дополнительные расходы.

"Указанные неправомерные действия приводят к искусственному дефициту мест в поездах дальнего следования", – говорится в документе.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявлял, что цена билетов на поезда в России будет зависеть от спроса и времени их приобретения. Он убежден, что билеты будут все больше подвержены динамическому ценообразованию. По его словам, данная модель продолжит развиваться.

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика