ГД приняла в первом чтении законопроект о штрафах для перекупщиков билетов на поезда

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах для перекупщиков билетов на поезда дальнего следования. Об этом говорится в думской электронной базе данных.

Законопроект предлагает дополнить КоАП РФ статьей о штрафах за покупку и перепродажу билетов на поезда лицами, которые не являются перевозчиками либо не имеют соответствующего договора с перевозчиком. Для граждан санкция статьи составит 5–10 тысяч рублей, а для юрлиц и предпринимателей без юрлица – 400–500 тысяч рублей.

В пояснительной записке говорится, что действия перекупщиков нарушают права добросовестных пассажиров, а также причиняют им материальный ущерб. Из-за интереса к билетам со стороны перекупщиков итоговая цена проездных растет, а граждане несут дополнительные расходы.

"Указанные неправомерные действия приводят к искусственному дефициту мест в поездах дальнего следования", – говорится в документе.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявлял, что цена билетов на поезда в России будет зависеть от спроса и времени их приобретения. Он убежден, что билеты будут все больше подвержены динамическому ценообразованию. По его словам, данная модель продолжит развиваться.

