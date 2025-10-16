ФПК продлила скидку для пассажиров старше 60 лет на 2026 год

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Компания "ФПК" продлила действие скидки на проезд в вагонах купе для пассажиров 60 лет и старше на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что скидка в 10% распространяется на всех подходящих по возрасту пассажиров. Также компания продлила скидку в 20% при выкупе одним пассажиром всех мест в купе вагона СВ. Продолжит действовать и скидка от 10% до 20% при выкупе всех мест в обычном купе.

При этом для покупки билетов на поезда отправлением с 10 ноября 2025 года применить скидку смогут только россияне. Кроме того, пассажиры смогут приобрести посадочный документ в последнее четырехместное купе со скидкой в 20%, но он будет невозвратным.

Ранее стало известно, что туристический поезд "Мороз-экспресс", следующий из Москвы в Великий Устюг, начнет курсировать с 23 декабря. В этом сезоне к путешествию смогут присоединиться жители Ярославля и Вологды. Всего подготовлено 8 рейсов, продажа билетов уже началась.

