Поезд "Мороз-экспресс" между Москвой и Великим Устюгом начнет курсировать 23 декабря

Фото: rzd.ru

Туристический поезд "Мороз-экспресс", следующий из Москвы в Великий Устюг, начнет курсировать с 23 декабря, сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД).

Всего подготовлено 8 рейсов. Продажа билетов уже началась. Как уточнили в компании, в этом сезоне к путешествию смогут присоединиться жители Ярославля и Вологды.

Поезд "Мороз-экспресс" будет состоять из современных плацкартных и купейных вагонов, а также вагона-ресторана.

По данным РЖД, билеты в одну сторону и обратно оформляются отдельно, позволяя таким образом туристам самостоятельно планировать продолжительность пребывания в пункте назначения.

Например, за один день можно успеть посетить Вотчину Деда Мороза, его резиденцию и Дом моды, прогуляться по городу, побывать в краеведческом музее или музее новогодней игрушки, а также поучаствовать в тематических выставках и ярмарках.

Кроме того, в дополнении к билетам предлагается приобрести организованные экскурсии, которые не только помогут лучше узнать город, но и принять участие в мастер-классах.

В начале октября РЖД открыли продажу билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся в одну из самых популярных дат для новогодних путешествий – 31 декабря. Высокий спрос ожидается на маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, в Краснодарский край, Казань, Нижний Новгород и другие крупные города.

Компания назначила множество туристических поездов, включая "Зимнюю сказку", "Величие Севера", "Вятскую сказку", "В Сибирь", "По Золотому кольцу", "В Карелию", а также "Лыжные стрелы", которые будут следовать в Хибины и на "Розу Хутор".

