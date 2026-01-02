Умер актер из сериала "Доктор Живаго" Андрей Хорошев

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Российский актер, сценарист и режиссер Андрей Хорошев скончался в возрасте 66 лет, сообщается на официальном сайте "Кино-театр.ру".

Также на сайте указаны годы жизни актера: 29.06.1959 – 01.01.2026.

Уточняется, что его фильмография насчитывает 16 работ.

Хорошев родился в Нахабино Московской области. Свою известность он получил благодаря ролям в кинокартинах "Доктор Живаго", "Боец", "Адмиралъ". Также он являлся художником-постановщиком.