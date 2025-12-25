Умерла народная артистка России Вера Алентова

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Народная артистка России Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

"Случилось большое горе. Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична", – добавили в театре.

О дате и месте прощания будет известно позже.

Алентова родилась 21 февраля 1942 года. После окончания школы она пыталась поступить в медицинский институт и в то же время решила показать свои актерские данные в Барнаульском драматическом театре, куда ее взяли на должность актрисы вспомогательного состава.

В начале 1960-х годов Алентова переехала в Москву, где в 1965-м окончила Школу-студию МХАТ. Там она училась на курсе Василия Маркова. После получения высшего образования она присоединилась к труппе Театра имени Пушкина.

Однако артистка работала не только в театре, но и кино. Зрителям она известна ролью Катерины в фильме "Москва слезам не верит", который получил "Оскар". Кроме того, она снималась в кинокартинах "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов".

За вклад в культуру она получила звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.