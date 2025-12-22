Форма поиска по сайту

22 декабря, 15:08

Культура

Умер актер из фильма "Брат" Владимир Ермилов

Фото: kino-teatr.ru

Актер Владимир Ермилов скончался на 67-м году жизни 21 декабря, сообщили aif.ru его родственники.

"У него были проблемы с сердцем, в пятницу (19 декабря 2025 года. – Прим. ред.) выписался из больницы. В воскресенье (21 декабря 2025 года. – Прим. ред.) умер. Ждем заключение вскрытия, тогда точно будет известно, что стало причиной", – сказали близкие актера.

Ермилов родился 14 августа 1959 года. Он получил образование в Нижегородском театральном училище имени Е. Евстигнеева, а с середины 1980-х годов начал сниматься в кино.

Актер играл второстепенных и эпизодических персонажей. Например, он исполнил роль мужа водителя трамвая Светланы в драме "Брат". Во время съемок одной из сцен Ермилова случайно ранил Сергей Бодров – младший.

Зрителям актер также известен по проектам "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Опера. Хроники убойного отдела", "Литейный", "Невский" и "Великолепная пятерка". Кроме того, он участвовал в съемках полнометражных фильмов, среди которых "Комедия строгого режима", "Невеста из Парижа" и "Утомленные солнцем 2 – Цитадель".

