Умер актер из сериала "Лихие" Вячеслав Поляков

Фото: кадр из фильма "Хороший день"; режиссер – Сергей Швыдкой; производство – Кинокомпания "Русское"

Актер Вячеслав Поляков, известный своими эпизодическими ролями в сериалах "Лихие", "Ищейка" и "Одиссея сыщика Гурова", скончался на 46-м году жизни. Об этом сообщается на портале "Кинотеатр.ру".

"Поляков Вячеслав Евгеньевич. 6 апреля 1980 – 12 ноября 2025", – следует из карточки артиста без уточнения причин смерти.

Поляков родился в Новосибирске. После школы поступил в Черноморский филиал РАТИ-ГИТИС, который окончил в 2004 году. Сразу после актер устроился в Севастопольский театр Черноморского флота имени Б. Лавренева, служение в котором совмещал с педагогической деятельностью. В частности, он преподавал сценическое движение и проводил мастер-классы в Киевском цирковом училище.

Актерская карьера Полякова началась в 2002 году с сериала Тиграна Кеосаяна "Мужская работа – 2". Помимо этого, артист снялся в таких проектах, как "Кремлевские курсанты", "Хороший день", "Тайфун", "Сказка о женской дружбе", "Кунгур", "Ева", "Великолепная пятерка 4" и "Молодое вино".

Всего его фильмография насчитывает около 39 киноработ, снятых в жанрах мелодрама, драма и боевик.