12 ноября, 19:36

Шоу-бизнес

Умер актер из "Ментовских войн" и "Невского" Иван Фирсов

Фото: кадр из телесериала "Горюнов"; режиссер – Мирослав Малич, Владимир Балкашинов; производство – Продюсерский центр Сергея Жигунова

Актер Иван Фирсов умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на знакомую артиста Юлию.

По словам подруги Фирсова, артист скончался 10 ноября. Она уточнила, что на протяжении долгого времени он боролся с онкологией.

При этом сведения о дате и месте прощания с актером пока не раскрываются.

Фирсов родился 30 января 1968 года в Санкт-Петербурге. Он дебютировал на экране в 2010 году, сыграв роль в сериале "Дознаватель".

Фильмография актера насчитывает более 20 проектах. Он играл в таких сериалах, как "Ментовские войны – 9", "Невский", "Реализация", "Морские дьяволы. Особое задание", "Условный мент – 2", "Майор Гром" и других.

