Феликс Умаров получил "Золотого орла" за режиссерскую работу в фильме о Пушкине

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российский кинорежиссер Феликс Умаров получил премию "Золотой орел" за работу над фильмом "Пророк. История Александра Пушкина".

Награду в номинации "Лучшая режиссерская работа" вручил Умарову режиссер Алексей Герман-младший, который был лауреатом премии в прошлом году.

Умаров рассказал, что он мечтал снять фильм "Пророк. История Александра Пушкина".

"Как-то раз моя мама сказала: "Знаешь, вот фильм ты уже снял. Моя мечта – я бы хотела сидеть в зале и слушать, как ты получаешь какую-нибудь награду". И вот мне посчастливилось, что сегодня рядом со мной за моей спиной сидят мои родители", – сообщил режиссер.

Помимо Умарова, продюсер Василий Зоркий и актер Андрей Курганов получили премию за написание сценария фильма. Всего "Пророк. История Александра Пушкина" одержал победу в шести номинациях.

В свою очередь, актеры Сергей Безруков и Никита Кологривый, а также Павел Табаков и Елена Лядова получили премию "Золотой орел" в категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса".

Мужчины получили награды за фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Август". Лядова, в свою очередь, была отмечена за съемки в фильме Артема Михалкова "Первый на Олимпе".

