12 января, 09:42

Культура

Стали известны победители 83-й кинопремии "Золотой глобус"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

В США объявили лауреатов 83-й кинопремии "Золотой глобус". Церемония проходила в ночь на 12 января.

"Лучшей драмой" стала кинокартина "Хамнет". В номинации "Лучший мюзикл или комедия" победил фильм "Битва за битвой".

При этом "Лучшим анимационным фильмом" стал "Кей-поп-охотницы на демонов", "Лучшей кинокартиной на иностранном языке" – бразильский "Секретный агент".

Приз в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом фильме" получил Вагнер Моура за роль в "Секретном агенте". Джесси Бакли получила премию в категории "Лучшая женская роль в драме" за роль в фильме "Хамнет".

"Лучшей актрисой в мюзикле или комедии" стала Роуз Бирн, снявшаяся в фильме "Я бы тебя пнула, если бы могла". "Лучшим актером в мюзикле или комедии" назвали Тимоти Шаламе за роль в кинокартине "Марти Великолепный".

"Золотой глобус" в категории "Лучшая роль второго плана" получили актриса Тияна Тейлор за работу в картине "Битва за битвой" и актер Стеллан Скарсгард за роль в "Сентиментальной ценности".

Приз за "Лучшую режиссерскую работу" и "Лучший сценарий" получил Пол Томас Андерсон за фильм "Битва за битвой".

Композиция Golden к анимационному фильму "Кей-поп-охотницы на демонов" стала "Лучшей оригинальной песней".

Награду за "Лучший оригинальный саундтрек" к фильму "Грешники" получил Людвиг Йоранссон. Эта же кинокартина стала "Лучшим кинематографическим и кассовым достижением".

"Лучшим драматическим телесериалом" стал "Питт", "Лучшим телесериалом – мюзиклом или комедией" – "Киностудия".

Первый приз за "Лучший подкаст" получил Good Hang with Amy Poehler, а премию в номинации "Лучший телефильм, антология или мини-сериал" присудили "Переходному возрасту".

Приз в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом телесериале" получил актер Ноа Уайли за роль в "Питте". Актриса Рэй Сихорн получила премию в категории "Лучшая женская роль в драматическом телесериале" за роль в сериале "Одна из многих".

"Лучшей актрисой в телесериале – мюзикле или комедии" назвали Джин Смарт за роль в "Хитростях", а "Лучшим актером в телесериале – мюзикле или комедии" – Сета Рогена за роль в "Киностудии".

"Лучшая актриса в телефильме, антологии или мини-сериале" – Мишель Уильямс, которая снялась в сериале "Умираю, как хочу секса". "Лучший актер в телефильме, антологии или мини-сериале" – Стивен Грэм из "Переходного возраста".

"Золотой глобус" в категории "Лучшая роль второго плана" в сериале получили актриса Эрин Доэрти и актер Оуэн Купер. Они снялись в "Переходном возрасте".

Ранее сообщалось, что церемония вручения театральной премии "Золотая маска" в 2026 году пройдет в Омске. Для проведения конкурсного цикла рассматривались и другие регионы России – Воронеж, Челябинск, Якутия, Дагестан и Екатеринбург.

В настоящее время эксперты оценивают спектакли-кандидаты, номинанты которых будут представлены на фестивале в Москве.

