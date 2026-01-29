Рейс Azur Air вылетел в Иркутск после незапланированной посадки в Ханое

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рейс ZF-2578 Нячанг – Иркутск авиакомпании Azur Air вылетел в Иркутск, продолжив свой маршрут после незапланированной посадки во вьетнамском Ханое. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Самолет вылетел в 03:25 29 января по местному времени (23:25 28 января по Москве). Рейс выполняется на резервном воздушном судне. Расчетное время прибытия в Иркутск – 09:17 по местному времени (04:17 по Москве).

В Ханой также прибыли инженерно-технические специалисты, которые проведут оценку технического состояния самолета Boeing 757.

Рейс Нячанг – Иркутск совершил незапланированную посадку в Ханое 28 января. Приземление прошло благополучно, благодаря чему никто из пассажиров не пострадал. Всего на борту находились 245 человек, включая 7 членов экипажа.

За несколько дней до этого похожий инцидент произошел с другим самолетом Azur Air, выполнявшим рейс Пхукет – Барнаул. Воздушное судно совершило незапланированную посадку в китайском аэропорту Ланьчжоу.

Спустя некоторое время пассажиры рейса прибыли в Барнаул на резервном самолете.