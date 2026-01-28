Самолет рейса Нячанг – Иркутск совершил незапланированную посадку в Ханое

Фото: depositphotos/Feverpitch

Самолет Boeing 757, следующий по маршруту Нячанг – Иркутск, совершил незапланированную посадку во вьетнамском Ханое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Azur Air.

Приземление рейса ZF-2578 прошло благополучно, благодаря чему никто из пассажиров не пострадал. Всего на борту находятся 245 человек, включая 7 членов экипажа.

Несколькими днями ранее с лайнером, принадлежащим авиакомпании Azur Air, произошла схожая ситуация. Самолет рейсом Пхукет – Барнаул начал готовится к незапланированной посадке в китайском аэропорту Ланьчжоу. На борту находилось аналогичное число человек.

Успешная посадка была совершена спустя примерно 1,5 часа. Указывалось, что профильные специалисты планировали провести оценку технического состояния борта для уточнения причин.

Спустя еще время все пассажиры были доставлены в аэропорт назначения. Их перевезли на резервном самолете.