31 января, 09:26

Депутаты рассмотрят проект о защите объектов критической инфраструктуры

Фото: Москва 24/Анна Селина

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, позволяющий специализированным частным охранным организациям (ЧОО) применять стрелковое оружие для обеспечения безопасности объектов, включая критически важную инфраструктуру, в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Инициатива была направлена в комитет по безопасности и противодействию коррупции, уточнил парламентарий. Он также подчеркнул, что ГД активно работает над улучшением законодательства, направленного на борьбу с диверсионно-террористическими угрозами и предотвращение дестабилизации работы критически важных объектов инфраструктуры РФ.

"Речь, в частности, идет о предприятиях топливно-энергетического комплекса. У структур, отвечающих за обеспечение их безопасности, должно быть больше возможностей для отражения атак, защиты таких объектов и их работников", – добавил Володин.

Инициатива предусматривает разрешение специализированным ЧОО получать боевое стрелковое оружие в территориальных органах Росгвардии для защиты особо важных объектов. В настоящее время им разрешено использовать только служебное оружие.

Ранее в России началась подготовка резервистов к защите критической инфраструктуры. Специальные сборы организованы на общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО).

Личный состав учится противодействовать беспилотникам условного противника, а также другим возможным угрозам. При этом условия занятий максимально приближены к реальным.

