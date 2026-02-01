Суд арестовал замглавы ВНИИ ГОЧС МЧС Сосунова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы арестовал замглавы Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Судебное заседание состоялось 31 января. Сосунова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По информации ТАСС, в рамках этого же дела был задержан глава Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николай Посохов. Его отправили под домашний арест.

Ранее в Сыктывкаре задержали начальника управления лесного хозяйства Минприроды Коми. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

В Санкт-Петербурге силовики и военные следователи задержали главу 178-го военного представительства Минобороны России капитана 2-го ранга Владимира Никитина. Выяснилось, что он был причастен к получению особо крупной взятки от представителя коммерческой организации. Суд отправил Никитина в СИЗО.