Временно закрыты несколько центральных улиц Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение временно перекрыто на Можайском шоссе в районе Аминьевского шоссе в сторону центра, а также на Боровицкой площади. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с этим водителей попросили заранее планировать свои маршруты.

Движение транспорта частично недоступно в районе улицы Милашенкова. Ограничения, затронувшие одну полосу, продлятся до 22 марта. Они связаны с проведением строительных работ.

По этой же причине водители не смогут воспользоваться участком Академического проезда в районе дома 31 по улице Прянишникова. Там запрет, введенный 26 января, будет действовать до 20 марта.

