Медведев заявил, что январь 2026-го был насыщен событиями как целый год

Фото: kremlin.ru

Январь 2026-го был насыщен политическими событиями как целый год. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Он подчеркнул, что первый месяц года был очень непредсказуемым. А впереди событий будет еще больше, уже сейчас они происходят каждый день с "какой-то калейдоскопической быстротой, яркостью, интенсивностью". По словам Медведева, некоторые из его шутливых прогнозов, которые он делает уже несколько лет подряд, действительно сбывались.

Также он отметил и яркие прошлогодние события, например, приход президента США Дональда Трампа к власти, а также прохождение мимо Земли межзвездной кометы 3I/ATLAS. Зампред Совбеза вспомнил в том числе шутку Владимира Путина на прямой линии о том, что космический объект является секретным оружием России.

"Кстати, инопланетян в этом году ждут. Говорят, скоро. Как раз американский президент объявит о том, что у них уже давным-давно в ангаре N 6 хранятся артефакты, связанные с посещением инопланетян", – пошутил Медведев.

Говоря о ситуации в мире, он не исключил возможность возникновения глобального конфликта. Не могут не радовать контакты России и США, консультации по урегулированию ситуации на Украине, однако в целом ситуация опасная, обратил внимание зампред Совбеза. Медведев напомнил, что стрелки на "Часах Судного дня" продолжают идти вперед.

В интервью Медведев также рассказал, что на посту главы государства морально был готов нажать ядерную кнопку при необходимости. Он добавил, что в то время участвовал в необходимых тренировках, которые касались и ядерного оружия. По его словам, если человек к такому не готов, то ему не стоит баллотироваться на должность президента.

