Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 10:50

Политика

Медведев заявил, что январь 2026-го был насыщен событиями как целый год

Фото: kremlin.ru

Январь 2026-го был насыщен политическими событиями как целый год. Об этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Он подчеркнул, что первый месяц года был очень непредсказуемым. А впереди событий будет еще больше, уже сейчас они происходят каждый день с "какой-то калейдоскопической быстротой, яркостью, интенсивностью". По словам Медведева, некоторые из его шутливых прогнозов, которые он делает уже несколько лет подряд, действительно сбывались.

Также он отметил и яркие прошлогодние события, например, приход президента США Дональда Трампа к власти, а также прохождение мимо Земли межзвездной кометы 3I/ATLAS. Зампред Совбеза вспомнил в том числе шутку Владимира Путина на прямой линии о том, что космический объект является секретным оружием России.

"Кстати, инопланетян в этом году ждут. Говорят, скоро. Как раз американский президент объявит о том, что у них уже давным-давно в ангаре N 6 хранятся артефакты, связанные с посещением инопланетян", – пошутил Медведев.

Говоря о ситуации в мире, он не исключил возможность возникновения глобального конфликта. Не могут не радовать контакты России и США, консультации по урегулированию ситуации на Украине, однако в целом ситуация опасная, обратил внимание зампред Совбеза. Медведев напомнил, что стрелки на "Часах Судного дня" продолжают идти вперед.

В интервью Медведев также рассказал, что на посту главы государства морально был готов нажать ядерную кнопку при необходимости. Он добавил, что в то время участвовал в необходимых тренировках, которые касались и ядерного оружия. По его словам, если человек к такому не готов, то ему не стоит баллотироваться на должность президента.

Читайте также


политика

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика