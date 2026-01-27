Форма поиска по сайту

27 января, 18:15

Наука

Стрелки "Часов Судного дня" переведены ближе к "ядерной полуночи"

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Ученые перевели стрелки символических "Часов Судного дня" на 4 секунды ближе к "ядерной полуночи". Теперь они показывают 85 секунд до нее, или 23:58:35. Об этом сообщил экспертный совет журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" во время прямой трансляции на YouTube.

Такое значение часов ближе к полуночи, чем когда-либо. Изменение положения стрелок подразумевает, что мир стал чуть ближе к глобальной катастрофе. По словам гендиректора журнала Александры Белл, за прошедший год "человечество не добилось существенного прогресса в устранении экзистенциальных рисков".

"Часы Судного дня" впервые появились на обложке "Бюллетеня ученых-атомщиков" в 1947 году. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки, а полночь означает момент ядерного катаклизма.

Последний раз ученые переводили стрелки "Часов Судного дня" в 2025 году из-за наращивания странами ядерных арсеналов, развала договоров о контроле над вооружениями и продолжающихся конфликтов. Тогда часы показывали 89 секунд до полуночи, или 23:58:31.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее указывал, что, пока "Часы Судного дня" приближаются все ближе к полуночи, Россия активно старается не допустить начала ядерного конфликта. Он добавил, что разговоры об угрозе третьей мировой войны стали уже будничными, что печально в условиях реваншистских настроений в Европе.

