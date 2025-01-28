Ученые приблизили стрелки часов Судного дня к "ядерной полуночи" на 1 секунду

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Ученые перевели стрелки символических часов Судного дня на одну секунду ближе к "ядерной полуночи". Об этом заявил председатель совета по науке и безопасности американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Дэниел Холц, передает ТАСС.

Теперь часы показывают 89 секунд до полуночи. В прошлый раз их переводили в 2023 году. Главной причиной стала ситуация вокруг Украины. Тогда значения были переставлены на 10 секунд.

В 2024-м ученые решили не менять положение стрелок, а в текущем году приняли противоположное решение из-за наращивания странами ядерных арсеналов, развала договоров о контроле над вооружениями и продолжающихся конфликтов, указал Холц.

Он также отметил недостаточные усилия в борьбе с изменениями климата и нехватку мер контроля в области передовых технологий. Между тем из журнала следует, что перевод стрелок часов говорит о том, что мир встал на путь беспрецедентных рисков.

Кроме того, по прогнозу ученых, за минувший год человечество еще больше приблизилось к катастрофе, а лидеры и народы "не сделали того, что нужно для смены курса".

"США, Китай и Россия несут основную ответственность за то, чтобы отвести мир от пропасти. Мир нуждается в немедленных действиях. <...> Мы надеемся, что лидеры осознают угрозу существованию и примут решительные меры, чтобы снизить риски, связанные с ядерным оружием, климатическими изменениями и возможным злоупотреблением биологическими науками и развивающимися технологиями", – уточняется в документе.

17 декабря 2024 года в эфире радиостанции УВБ-76, которая также известна как радиостанция "Судного дня", прозвучали песня российского исполнителя Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов. – Прим. ред.) "Я русский" и гимн РФ. В среду, 11-го числа, радиостанция также проиграла рекордные 24 сообщения с неясным содержанием, например слова "пучок", "бильярд", "нанайка", "азбука" и другие.

Ученый Юрий Григорьев предположил, что эти сообщения являются предупреждением о надвигающейся катастрофе. По его словам, послания могут быть расшифрованы лишь после получения всех элементов.

