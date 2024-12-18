Песня Shaman и гимн РФ прозвучали в эфире радиостанции "Судного дня"

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Песня российского исполнителя Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов. – Прим. ред.) "Я русский" и гимн РФ прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, которая также известна как радиостанция "Судного дня". Это следует из прямого эфира радиостанции на YouTube.

Трек "Я русский" прозвучал в эфире "Судного дня" 17 декабря в 22:32, а в 23:08 – гимн России. 11 декабря радиостанция также проиграла рекордные 24 сообщения с неясным содержанием, например, слова "пучок", "бильярд", "нанайка", "азбука" и другие.

В свою очередь, уфолог и ученый Юрий Григорьев предположил в беседе с Life.ru, что эти сообщения являются предупреждением о надвигающейся катастрофе. По его словам, послания могут быть расшифрованы лишь после получения всех элементов. Он выразил уверенность в том, что ключ к разгадке закодированной информации основан на перестановке букв, а его принцип связан с механизмами, согласно которым функционирует человеческий мозг.

"Именно путем анаграммы и сигналов, которые мы получаем, работает и наш мозг. Мы получаем световую волну, мозг расшифровывает, и мы знаем, что это, допустим, красный цвет. Если мы получаем звуковую волну, мозг расшифровывает, и мы понимаем слова", – добавил Григорьев.

Ученый не исключил, что источником сообщения стали внеземные формы жизни.

"Сегодня мы стремимся к самоуничтожению. Поэтому эта станция как нельзя лучше характеризует сегодняшний день – Судный день. Мы стоим на грани ядерной катастрофы. И поэтому этот сигнал может прозвучать именно по этой причине. Нас предупреждают, что мы стоим на грани", – заключил эксперт.

Обычно в эфире Судного дня проигрываются монотонные звуки, а свое название радиостанция получила из-за распространенного мнения о ее принадлежности к системе "Мертвая рука" – так на Западе называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", предназначенную на случай гибели руководства страны.

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