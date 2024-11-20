CTV News: в Канаде полиция нашла обломки сбитого американским истребителем НЛО

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Королевская канадская полиция обнаружила обломки неопознанного летающего объекта (НЛО), сбитого истребителем над озером Гурон на границе США и Канады. Об этом сообщает CTV News.

Восьмиугольный объект со свисающими тросами зафиксировали над Гуроном 12 февраля прошлого года. Американский истребитель F-16 выпустил по нему две ракеты, после чего обломки объекта упали в воду. Полиция организовала их поиски.

Как сообщили изданию в министерстве национальной обороны Канады, конная полиция нашла обломки и увезла их для анализа.

"После сообщений о неопознанных воздушных объектах в районе Великих озер и в других частях Северной Америки Королевская канадская конная полиция при поддержке Вооруженных сил Канады провела многочисленные поисковые операции", – говорится в сообщении.

Исследование показало, что они не представляют угрозы национальной безопасности.

В марте СМИ сообщили, что министерство обороны США не нашло никаких доказательств посещения Земли пришельцами. Ведомство опровергло утверждение, что власти США якобы долгое время разрабатывали и скрывали программу по обнаружению и исследованию НЛО.

