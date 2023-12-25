НЛО заметили возле самолета Байдена над аэропортом Лос-Анджелеса – СМИ

Фото: depositphotos/galdzer

Очевидцы заметили неопознанный летающий объект (НЛО) в небе над аэропортом Лос-Анджелеса, который пролетел мимо самолета с президентом США Джо Байденом на борту. Об этом сообщает New York Post.

Неизвестный объект попал на видеокамеру двух очевидцев Джошуа и Питера, которые снимали дозаправку истребителей F-35 в воздухе.

Исследователь НЛО Мик Уэст предположил, что в объектив камеры попал воздушный шар, на что указывает его форма и траектория движения.

Ранее основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что в настоящее время нет никаких доказательств существования инопланетян в галактике Млечный Путь. Он допустил, что в этой галактике люди могут быть единственными существами с сознанием.

В сентябре этого года уфолог из Мексики Хайме Мауссан представил в парламенте страны мумии двух гуманоидов, которые, как он утверждает, доказывают существование инопланетян. По словам специалиста, этих гуманоидов нашли в 2016 году в перуанском городе Наска.

Останки "инопланетян" продемонстрировали на парламентских слушаниях в Мексике