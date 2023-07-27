Медведев посмеялся над слушаниями про НЛО в Конгрессе США и назвал их паранойей

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слушания конгресса США про НЛО паранойей. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

Ранее в американском конгрессе прошли слушания по НЛО, где сотрудник разведки Дэвид Граш под присягой заявил о том, что правительство США уже много лет изучает разбившиеся инопланетные аппараты и обладает биологическими останками существ, которым аппараты принадлежали.

"В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных "останках с нечеловеческой биологией". Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!", – сыронизировал Медведев.

Свой пост он сопроводил изображением с карикатурой на президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца, украинского лидера Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, а также бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне не только прилетали на Землю, но и сейчас все еще остаются на планете. По его словам, ЦРУ ранее привлекало его к расследованию "гаванского синдрома" и анализа "материалов, предположительно оставленных НЛО".

До этого профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина оценила поручение президента США Джо Байдена создать группу для анализа феномена НЛО. По ее мнению, формирование такой межведомственной группы призвано отвлечь внимание людей от других проблем.



Слушания по НЛО прошли в конгрессе США впервые за несколько десятилетий