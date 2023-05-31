В США заявили о визите и присутствии инопланетян на Земле

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Инопланетяне прилетали на Землю, сейчас они все еще остаются на планете. Такое мнение в ходе недавней тематической конференции в Нью-Йорке выразил профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан.

По его словам, вероятность того, что пришельцы бывали на Земле, составляет 100%. Нолан высказал предположение, что люди встречали их и раньше, однако, подобно южноамериканским племенам, впервые увидевших испанские корабли, не заметили ничего необычного.

"Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?" – приводит слова профессора Daily Mail.

Эксперт рассказал, что находился на слушаниях по внеземной жизни в конгрессе США. Во время конференции он заявил о существовании людей, которые занимаются программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов. Нолан утверждает, что даже маленький кусочек знаний в этой области может стать причиной настоящей технической революции.

В материале издания говорится, что ранее ЦРУ привлекало профессора к расследованию "гаванского синдрома" и анализа "материалов, предположительно оставленных НЛО".

Ранее сообщалось, что наземные специалисты, которые ассистируют космонавтам Олегу Артемьеву и Денису Матвееву во время их работы в открытом космосе, нашли рядом с солнечной батареей служебного модуля непонятный объект.

Космонавт не понял, о каком именно объекте идет речь. После наземный специалист добавил, что спрашивает не о предмете на солнечной батарее, а о свободно летающем рядом объекте. Космонавт не смог его найти, в связи с чем специалист предложил ему не тратить время.