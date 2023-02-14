Аналитик назвала "политическими играми" с населением создание в США группы для анализа НЛО

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина оценила поручение президента США Джо Байдена создать группу для анализа феномена НЛО после случаев в небе. Об этом сообщает RT.

По ее словам, по данной теме "всегда было много спекуляций". Эксперт отметила, что общественность в США привыкла наиболее активно подозревать сокрытие фактов. Профессор считает, что формирование такой межведомственной группы призвано отвлечь внимание людей от других проблем.

"Вроде как президент США Джо Байден идет навстречу американской общественности, которая частично экзальтированна и высказывала требования по поводу обнародования данных. Это политический флер для того, чтобы население вот это обсуждало вместо того, чтобы обсуждать цены на бензозаправках", – указала Еремина.

Аналитик добавила, что подобное решение Байдена является "политическими играми" с народом.

Ранее Байден поручил создать межведомственную группу, задачей которой станет углубленный анализ феномена НЛО. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотят понять, что они сбили на севере, как только к обломкам доберутся поисковые группы.

4 февраля американские военные сбили аэростат в прибрежной зоне, который принадлежал Китаю. После проведения операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды. В МИД КНР выразили недовольство действиями США. В ведомстве заявили, что аэростат не представлял военной или личной угрозы.

10 февраля был сбит аэростат над Аляской. Он двигался на высоте около 12 тысяч метров.

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