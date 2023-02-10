Военные США сбили аэростат над Аляской

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Военные США в пятницу, 10 февраля, сбили аэростат, замеченный в небе над штатом Аляска. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я могу подтвердить, что министерство обороны в прошедшие 24 часа отслеживало объект на большой высоте над штатом Аляска. Он летел на высоте около 12 тысяч метров и представлял явную угрозу безопасности гражданских рейсов", – приводит его слова РИА Новости.

Кирби заявил, что президент США Джозеф Байден по рекомендации Пентагона отдал приказ, чтобы военные сбили этот объект, и они сделали это. По его словам, в США не знают, кому принадлежал данный аэростат.

Кроме того, представитель Совета национальной безопасности Белого дома сообщил, что в США не готовы утверждать, что сбитый аэростат занимался сбором разведданных. При этом Кирби подчеркнул, что китайский аэростат, сбитый на прошлой неделе "в действительности занимался сбором разведданных и был способен осуществлять эту деятельность над важными объектами".

4 февраля военные США сбили аэростат, принадлежащий КНР у побережья страны. Сразу после операции начался сбор обломков летательного аппарата из воды для их изучения.

В МИД КНР выразили недовольство действиями США. Представители ведомства сообщили, что аэростат не представлял военной или личной угрозы, а уничтожение аппарата было серьезным нарушением международной практики.

В свою очередь, в США сочли неубедительными объяснения Китая насчет аппарата.

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